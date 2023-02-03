Двох організаторів скандальних вечірок у Києві залишили під вартою на час слідства

Сторона обвинувачення наполягала на утриманні підозрюваних під вартою / Фото: Суспільне/Ліля Гончарук

Блогеру "п’яних вечірок" Андрію Ярині та його другові Ярославу Домбровському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Покарання триватиме до 1 квітня без можливості внесення застави.

Про це повідомляє "Суспільне".

Деталі

19-річний Андрій Ярина опинився на лаві підсудних. Він був ведучим трансляцій. Хлопець родом із Хмельниччини. 31 січня, коли його діяльність почали масово обговорювати в мережі, він заявляв, що таким чином він збирає кошти на потреби ЗСУ, а дівчата, які фігурували на відео, "самі винні". Він відкидає звинувачення у зґвалтуванні.

"Підозрюється у розповсюдженні відео порнографічного характеру. Він з хлопцями знімали відео дівчат у непритомному стані, далі розповсюджували у Telegram-каналі. Підозрюваний може переховуватись, може знищити речі та документи, які потрібні слідству. Ярині необхідно обрати запобіжний захід — тримання під вартою", — сказав прокурор.

Сторона обвинувачення наполягала на утриманні підозрюваного під вартою та не відпускати його під заставу.

Обвинувачений під час спілкування із суддею заявив, що все робив заради контенту. Під час обшуку у кишені Ярини знайшли 4 000 доларів. Хлопець розповів присяжним, що отримав ці гроші від продажу одягу із секонд-хенду. Адвокат підозрюваного Олег Охман справу назвав політичною. За його словами, оголошення про підозру і проведення обшуків відбувалися з порушеннями. Захисник додав, що від потерпілих дівчат заяв не надходило.

Співорганізатор вечірок Ярослав Домбровський теж залишатиметься під вартою. За словами прокурорів, він мав речовину, яка схожа на наркотики, проте це ще має довести слідство. Хлопець навчається в Тернополі. Адвокат сказав, що той не мав доступу до Telegram-каналу, ніде не зафіксовано, що робив фото. Батьки виявили бажання внести заставу.

"Нікого не знімав, я не маю доступу до соцмереж. Участь у вечірках — єдине, де брав участь. Я до нікого не ліз, нікому нічого поганого не зробив", — наголосив Домбровський.

Також дії хлопців засуджує й омбудсмен України Дмитро Лубінець. В коментарі "Суспільному" він розповів, що його обурює реакція громадськості, яка звинувачує дівчат та підтримує дії хлопців.

"Це підміна понять. Апріорі жертва не може бути винна в чомусь. Навіть якщо дівчата погоджувались прийти туди, вони точно не погоджувались на сексуальні злочини, які над ними вчинили. Це сукупність кримінальних злочинів, бо їх споювали, додавали без відома жертв у напої психотропні речовини, через які вони фактично втрачали можливість усвідомлювати, що відбувається", — сказав Лубінець.

Що відомо про "п'яні вечірки"

Журналістка та громадська діячка Ярослава Кравченко у Facebook днями повідомила, що у Києві група молодиків з п'яти-семи людей 20-річного віку споюють дівчат, а тоді ґвалтують і знімають все це на відео. Згодом кадри насильства та дівчат у стані алкогольного сп'яніння поширюють у соціальних мережах та закритих Telegram-каналах.

"Підписниця скинула акаунт хлопців, які влаштовують вечірки, звуть дівчат, накачують алкоголем і ксаноксом, потім знімають їх непритомними, голими, є відео сцен ґвалтування руками і викладають це в Instagram та в закриті Telegram-групи", — розповіла Кравченко.

За її словами, група молодиків з Івано-Франківська (це компанія п'ять-сім людей по 20 років), переїхали в Київ, та вирішили зробити "забаву", яку називають "Покажемо вам які кругом шл***и".

"Маю повне ПІБ, реєстрацію машини — головного з них — Андрія Ярини. Хлопці заробили свої гроші на схемі з бінансом відомою як "Крутити бінанс", зараз займаються рефаундом (це схема, де вони замовляють дорогий товар на Амазоні і просто не оплачують його, цим самим порушують закон і заробляють великі суми грошей)", — додала журналістка.

Також вона зазначила, що особи дівчат не ідентифіковані і відповідно ніяких заяв від постраждалих немає.

Реакція "організаторів забав"

Після гучної хвилі розголосу про такі "тусовки" в соцмережах та ЗМІ один із молодиків прокоментував це у своєму Instagram.

"Я не збираюсь пояснювати свою позицію. Моя аудиторія, яка за мною слідкує розуміє чим я займаюсь, для чого я це роблю і що насправді відбувається на тусовках. Всі, хто адекватно це сприймає — має голову на плечах і я дуже щасливий, що маю свідому аудиторію, а тупе стадо, яке начиталося постів в інтернеті, пішли н****", — заявив хлопець.

Він також додав, що дівчат силою ніхто на вечірки не затягує та не змушує вживати алкоголь чи наркотики, все це — їхній вибір.

Окрім того, хлопець пожалівся, що зараз так мало хороших дівчат і він не знає чи зможе почати з кимось стосунки після того, як побачив що відбувається на їхніх же вечірках.

Нагадаємо, двом блогерам, які у Києві знущалися з дівчат, оголосили підозру. Їх звинувачують у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру.

Також ми писали, на скільки років можуть сісти за ґрати скандальні блогери, які влаштовували "п'яні вечірки".