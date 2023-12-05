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Зеленський скасував свій виступ в сенаті США — деталі

5 грудня 2023 21:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський скасував свій виступ в сенаті США — деталі
Президент України Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський скасував запланований на вівторок виступ перед сенаторами США. Деталей наразі не повідомляють.

Про це кореспондент телеканалу CNN Ману Раджу.

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Чому Зеленський скасував виступ

"Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що президент України Володимир Зеленський не буде присутній на секретному брифінгу через певні питання, які виникло в останню хвилину. Також він не з'явився віртуально на брифінгу Палати представників України", —  пише медійник.

Зеленський скасував свій виступ в сенаті США — деталі
Пост Раджу. Джерело: Twitter

Подробиць спецкор поки не представив. 

Володимир Зеленський — останні новини

Відзначимо, що сьогодні голова держави мав звернутися до сенату США під час закритого брифінгу, та розповісти про ситуацію на полі бою в Україні та необхідність військової допомоги.

Також сьогодні президент на честь Дня волонтера звернувся до волонтерів, подякував їм від усієї країни та вручив державні нагороди.

Додатково Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримав звання Героя України, матиме власне житло.

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