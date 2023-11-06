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У РФ поширюють черговий фейк про Україну — що знову вигадали

6 листопада 2023 16:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У РФ поширюють черговий фейк про Україну — що знову вигадали
Чоловік дивиться телевізор. Фото: Pexels
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ворог запустив фейк, що Україна готується до мобілізації підлітків. Російські ЗМІ поширили новину про те, що на Сумщині створюють першу в Україні бригаду, сформовану з 14-16-річних хлопців.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Росія поширила інформацію про те, що на Сумщині створюють першу в Україні бригаду, сформовану з неповнолітніх. У Шостці військкомат сформував з 14-16-річних хлопців 153-ю бригаду ТрО, пишуть російські ЗМІ.

Натомість справжнім фактом є те, що в Україні військовозобовʼязаними є лише громадяни віком від 18 років. Підлітків не мобілізовують.

У 117-й окремій бригаді територіальної оборони, яка створювалася на Сумщині, підтвердили фактчекерам зі StopFake, що "новина" про бригаду з підлітків — черговий ворожий вкид. Жодного формування "бригади дітей" в Україні не проводиться.

"А 153-ї бригади ТрО взагалі не існує — натомість існує 153-й об’єднаний батальйон територіальної оборони, який справді формувався у Шосткинському районі, але не зараз, а ще 2021 року. У соцмережах є фотографії батальйону — жодних підлітків серед його бійців немає", — повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Російський фейк
Скриншот допису російського фейку. Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Нагадаємо, катарський телеканал Al Jazeera спекулює, порівнюючи кількість цивільних жертв війни Росії проти України та ізраїльсько-палестинського конфлікту. На каналі зазначили, що втрати в Газі більші за українські, посилаючись на старі дані по Україні.

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