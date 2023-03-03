У москві вбили одного з розробників вакцини "Спутник V": подробиці

Співробітники правоохоронних органів на місці вбивства

У москві під час сварки вбито вченого Андрія Ботікова — одного зі розробників вакцини від коронавірусу "Супутник V". Чоловіка задушив його 29-річний гість.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на джерела в поліції.

Подробиці

Як повідомило джерело РБК, вбивство сталося під час сварки з гостем Ботікова. Той задушив науковця. Вбивство сталося у квартирі Ботікова на вулиці Рогова на північному заході москви.

Старший помічник керівника столичного главку Слідчого комітету Юлія Іванова повідомила "РИА Новости", що "29-річний чоловік посварився з господарем і задушив його поясом". Він був затриманий і під час допиту визнав свою провину. За даними СК, раніше затриманий притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкий злочин.

Що відомо про убитого

Ботіков працював старшим науковим співробітником у Науково-дослідному центрі епідеміології та мікробіології імені Гамалії. Саме ця наукова установа до серпня 2020 року розробила вакцину від COVID-19 "Спутник V", яка стала однією з основних у росії.

Ботіков — співавтор патенту на вакцину. Він був серед тих учених, які отримали від президента рф володимира путіна нагороду за створення препарату. У червні 2021 року його ім'я було згадано в указі путіна про нагородження, йому було вручено медаль ордену "За заслуги перед Батьківщиною" ІІ ступеня.

Нагадаємо, раніше у російській столиці випав із вікна голова ради директорів нафтової компанії "Лукойл" Равіль Маганов. ЗМІ підозрюють самогубство.