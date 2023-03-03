У Бєлгородській області знову заявляють про "прильоти" з боку України: є руйнування

Наслідки "прильотів" у Бєлгородській області 22 лютого

Влада прикордонної з Україною Бєлгородської області вчергове заявила про "обстріл ЗСУ" декількох сіл регіону. Повідомляється, що є пошкодження будівель та інфраструктури.

Про це повідомив глава Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram.

Подробиці

За словами Гладкова, під обстріл потрапили села у Волоконівському та Бєлгородському районах. Постраждалих немає.

"У селі Коновалове уламками снарядів сильно пошкодило одну господарську споруду та вибило вікна у 10 приватних домоволодіннях. Також пошкоджено лінії електропередачі та газопостачання. Аварійні та оперативні служби виїхали на місце для усунення наслідків", — йдеться у повідомленні.

Також, за словами російського чиновника, у селі Устинка є пошкодження у двох приватних домоволодіннях, одного автомобіля та лінії газопостачання.

Нагадаємо, 27 лютого губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що у Бєлгороді розбились три безпілотники, їх уламки впали просто на житлові квартали. Серед жителів прикордонного регіону рф ніхто не постраждав.

Також нещодавно ми писали, що через неприцільні обстріли та застарілі боєприпаси російські війська вбили десятки своїх цивільних у Бєлгороді.