В Житомирской области засудили супругов, которые жестоко убили свою дочь
В Житомирской области произошло ужасное преступление, которое привело к тому, что мужчина и женщина были признаны виновными в убийстве малолетней девочки и оставлении ее в опасности. Ювенальный прокурор представил в суде доказательства, что 50-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, жестоко убил свою дочь в августе 2018 года.
Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.
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Убийство ребенка
Мужчина и женщина, состоящие в гражданском браке, воспитывали троих детей. Вечером наступившего дня мужчина был раздражен плачем своей 5-летней дочери, которая была ребенком с особыми потребностями. Он ударил ее кулаком по голове и загнал под кровать.
Его жена нашла ребенка через несколько часов, лежащего под кроватью, прячась от отца. Она увидела на голове ребенка следы удара, но не вызвала экстренную медицинскую помощь, а уложила ее спать.
На следующее утро девочка продемонстрировала слабые признаки жизни, но ее отец решил, что уже поздно ее спасать. Чтобы скрыть свое преступление, он сжег тело дочери в печи и выбросил остатки в реку.
Обвиняемые скрывали свое убийство девять месяцев, продолжая получать государственные выплаты на убитую дочь и убеждая работников социальных служб, что все хорошо. В итоге мужчина был приговорен к 15 годам лишения свободы, а женщина — к 7 годам.
Напомним, что в Бельгии с помощью эвтаназии завершила свой земной путь известная преступница Женевьева Лермитта. 15 лет назад она зарезала всех пятерых своих детей.