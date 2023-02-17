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"Глуховский карьер кварцитов" поставляет в рф компоненты для производства ракет: детали от ГБР

17 февраля 2023 11:10
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
"Глуховский карьер кварцитов" поставляет в РФ компоненты для производства ракет
Незаконные поставки осуществляло предприятие Олега Дерипаски
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Государственное бюро расследований установило, что ООО "Глуховский карьер кварцитов" поставляет в россию компоненты для изготовления ракет. Они использовались для массированных обстрелов Украины.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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16 февраля Высший антикоррупционный суд Украины национализировал среди других предприятий олигарха рф Дерипаски ООО "Глуховский карьер кварцитов" и ООО "Николаевский глиноземный завод".

В апреле прошлого года ГБР заблокировало канал поставки компонентов, которые могли использоваться для изготовления российских ракет. Незаконные поставки осуществляло предприятие Олега Дерипаски.

Сотрудники ГБР установили, что ООО "Глуховский карьер кварцитов" осуществлял незаконную добычу минералов в Баницком месторождении Сумской области. Продукцию поставляли в рф. Оккупанты могли использовать кремний для ракетостроения.

Напомним, в ходе стабилизационных мероприятий на территории Харьковской области следователи ДБР обнаружили документы 138-й мотострелковой бригады российской армии. По этим документам удалось идентифицировать обстреливавших Харьков артиллеристов.

Ранее мы писали, что Государственное бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины проводит обыски по всей вертикали таможни. Отмечается, что правоохранительные органы разоблачили теневые миллиардные схемы.

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