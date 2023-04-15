Переворот в Судане: работники украинской авиакомпании могли оказаться в заложниках
В африканской стране Судан идет попытка военного переворота. В местном аэропорту устроили стрельбу, также появилась информация, что неизвестные захватили заложников, среди которых украинские самолеты с экипажами.
Об этом в Instagram сообщила стюардесса украинской авиакомпании SkyUp Алина Посохова.
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Она отметила, что больше сообщить пока не может, чтобы не навредить.
"Судан. Попытка переворота. Обстрелы в аэропорту. Заложники. Наши экипажи и борта. Молимся", — написала украинка.
Она также добавила, что заложники находятся "в шоке и отчаянии", но не уточнила, принадлежит ли она сама к их числу.
Напомним, в Судане происходит попытка военного переворота. В ряде городов Судана в субботу, 15 апреля, вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования.