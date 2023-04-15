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Переворот в Судане: работники украинской авиакомпании могли оказаться в заложниках

15 апреля 2023 16:57
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Переворот в Судане: работники украинской авиакомпании могли оказаться в заложниках
Самолет авиакомпании SkyUp на стоянке в аэропорту "Борисполь", Киев. Фото: Vasily Kudinov/Wikimedia Commons
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В африканской стране Судан идет попытка военного переворота. В местном аэропорту устроили стрельбу, также появилась информация, что неизвестные захватили заложников, среди которых украинские самолеты с экипажами.

Об этом в Instagram сообщила стюардесса украинской авиакомпании SkyUp Алина Посохова.

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Подробности

Она отметила, что больше сообщить пока не может, чтобы не навредить.

"Судан. Попытка переворота. Обстрелы в аэропорту. Заложники. Наши экипажи и борта. Молимся", — написала украинка.

Она также добавила, что заложники находятся "в шоке и отчаянии", но не уточнила, принадлежит ли она сама к их числу.

захват заложников в судане 15 апреля 2023 года
Сообщение Алины Посоховой о захвате заложников в Судане. Фото: instagram.com/_free_da_
Алины Посоховой о захвате заложников в Судане
Сообщения стюардессы SkyUp о захвате заложников в Судане. Фото: instagram.com/_free_da_

Напомним, в Судане происходит попытка военного переворота. В ряде городов Судана в субботу, 15 апреля, вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования.

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