В Австрии танк Leopard 2 упал в пропасть: есть жертвы

Танк Leopard 2. Фото: Reuters

В Австрии в понедельник, 16 октября, возле армейского полигона Алленштайга опрокинулся танк Leopard 2. В результате падения военной техники у пропасти один член экипажа погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает местное издание ORF.AT.

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По словам представителя вооруженных сил страны Майкла Бауэра, в танке находились четыре человека. В результате этой аварии погиб 24-летний сержант из округа Рид-им-Иннкрайс. Трое других солдат, 23-летний сержант и двое военнослужащих 19 и 20 лет, получили легкие ранения и были доставлены на машине скорой помощи в больницу в Хорне.

В австрийской армии сообщили, что спасательная операция была немедленно приведена в действие, в результате чего было задействовано несколько машин скорой помощи и как минимум один вертолет.

Пока неизвестно, как произошла авария. По предварительным данным, танк случайно выехал за пределы полигона.

Скорая помощь на месте падения. Фото: ORF.AT

Место падения танка Leopard 2. Фото: ORF.AT

Ранее мы сообщали, что в Австрии, где недавно прокатился ряд инцидентов, произошло очередное несчастье. В этот раз в горном массиве Дахштайн разбился насмерть турист.

Напоминаем, что на венской автомагистрали разбился микроавтобус с украинцами, в результате чего четыре человека погибли.