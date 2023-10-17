Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ДТП arrow В Австрии танк Leopard 2 упал в пропасть: есть жертвы arrow

В Австрии танк Leopard 2 упал в пропасть: есть жертвы

17 октября 2023 10:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Австрии танк Leopard 2 упал в пропасть: есть жертвы
Танк Leopard 2. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Австрии в понедельник, 16 октября, возле армейского полигона Алленштайга опрокинулся танк Leopard 2. В результате падения военной техники у пропасти один член экипажа погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает местное издание ORF.AT.

Читайте также:

Танк Leopard 2 упал в пропасть

По словам представителя вооруженных сил страны Майкла Бауэра, в танке находились четыре человека. В результате этой аварии погиб 24-летний сержант из округа Рид-им-Иннкрайс. Трое других солдат, 23-летний сержант и двое военнослужащих 19 и 20 лет, получили легкие ранения и были доставлены на машине скорой помощи в больницу в Хорне.

В австрийской армии сообщили, что спасательная операция была немедленно приведена в действие, в результате чего было задействовано несколько машин скорой помощи и как минимум один вертолет.

Пока неизвестно, как произошла авария. По предварительным данным, танк случайно выехал за пределы полигона.

Скорая помощь
Скорая помощь на месте падения. Фото: ORF.AT
Место падения танка
Место падения танка Leopard 2. Фото: ORF.AT

Ранее мы сообщали, что в Австрии, где недавно прокатился ряд инцидентов, произошло очередное несчастье. В этот раз в горном массиве Дахштайн разбился насмерть турист.

Напоминаем, что на венской автомагистрали разбился микроавтобус с украинцами, в результате чего четыре человека погибли.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз