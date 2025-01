WhiteBIT и Four Dragons

От "похищенных" миллионов до постановочной "бомбы" В начале 2025 года в киргизских и международных СМИ разразилась история о якобы похищении почти миллиона долларов у компании Four Dragons и последующем "отмывании 2,7 млрд "грязных" долларов" через европейскую криптобиржу WhiteBIT. Недавно выяснилось, что большая часть громких "доказательств" - явная фальсификация, а "разоблачительные" заявления Four Dragons напоминают сценарий постановочной драмы, целью которой могло быть лишь увеличение пиара. На данный момент даже Министерство внутренних дел Кыргызской Республики официально извинилось перед WhiteBIT, а дело № 03-050-2024-000109А закрыто в связи с отсутствием состава преступления. О том, как именно происходил этот фарс и какие новые фейки всплыли в последнее время, - ниже. "Том дела" с файлообменника: ссылка на fex.net - тоже подделка Одним из "аргументов", которыми апеллировали авторы из Four Dragons, стала ссылка на "дело", где, мол, "каждый желающий может ознакомиться с материалами, собранными следствием".Однако оказалось, что этот "Том дела" не содержит никаких официальных документов, а состоит из отрывочных текстов непонятного происхождения, вырванных из контекста переписок и фрагментов, которые не подтверждены никакими реальными следственными органами. Иными словами, никакой официальной связи с материалами досудебного расследования там нет. Фейк о "замораживании благотворительных средств в Украине" В так называемых заявлениях Four Dragons также фигурировал эпизод: Начальник отдела киберполиции Кыргызской Республики Руслан Шаршембиев якобы за взятку сфальсифицировал отчет для Tether и вместо блокировки кошельков, принадлежащих ОРС WhiteBIT", заморозил счета благотворительного фонда в Украине. Мол, из-за этого сорвался праздник в стационаре для детей и взрослых с инвалидностью. Как выяснилось, это полная выдумка. Никакие "благотворительные" счета не были заблокированы — Tether подтвердила, что все приостановленные транзакции касались именно подозрительных активов преступников, а не средств социальных учреждений. Более того, представители самого пансионата сообщили, что праздник состоялся по расписанию, и никто не слышал о "заморозке" пожертвований. "Взлом WhiteBIT", WhiteBitManager.Zip и "черная бухгалтерия" — новая сказка? Еще одна вроде бы "сенсационная утечка" касается: проекта WhiteBitManager.Zip — вроде бы программы для рассылки вредоносных файлов, чтобы взламывать устройства контрагентов и правоохранителей. "Черной бухгалтерии", где, по заявлениям, мол, "зафиксированы тайные сделки по отмыванию средств, в том числе украденных у российских пользователей". По факту же ни одна из "утечек" не подтверждена реальными цифровыми доказательствами. IP-адреса и кошельки, на которые ссылаются "анонимы", не имеют никакого отношения к WhiteBIT или ее партнерам. В официальных отчетах следственных органов Кыргызстана нет ни слова о подтверждении "уязвимостей" или "хаков", связанных с WhiteBIT. Почему версия Four Dragons развалилась Закрытие дела № 03-050-2024-000109А и извинения МВД Кыргызстана перед WhiteBIT подтверждают: в действиях биржи не обнаружено признаков правонарушений. Ни один следственный орган в Кыргызстане или ЕС не подтвердил "2,7 миллиарда отмытых" или "35 млн долларов взятки". Нет никаких доказательств того, что WhiteBIT "замораживала" благотворительные деньги или занималась "отбором активов россиян". Все подобные заявления - просто громкие обвинения без юридической подоплеки. "Громкие обвинения" ради пиара: поиск Netflix и постановки? Ранее появилась информация, что Four Dragons или их агенты пытались продать "сценарий" о "грандиозной афере с криптомиллионами" крупным стриминговым платформам вроде Netflix. На сайте Four Dragons и Four Dragons даже появились "трейлеры", явно нацеленные на создание эффекта остросюжетной драмы. Однако любая "голливудская" интрига разбивается о тот факт, что правоохранители не подтвердили достоверность этих "документов" и "компроматов", и вся история выглядит как пиар-ход с элементами клеветы. Компания WhiteBIT: работает в штатном режиме, не имеет судебных претензий или открытых производств в Кыргызстане; Сообщает, что строго выполняет AML/KYC-требования и не сотрудничает с российскими пользователями, если это противоречит международным санкциям; Заявления об "аресте" директора Владимира Носова в Варшаве - чистый бред; Официальный пресс-релиз WhiteBIT: (доступно на нескольких языках). Призыв: не верить слухам, пользоваться официальными источниками Этот скандал ярко демонстрирует, как непроверенные "сливы" и громкие заявления могут ввести в заблуждение и СМИ, и широкую публику: Проверяйте факты в официальных релизах: как МВД Кыргызстана, так и WhiteBIT выложили публично свои заявления. Учитывайте, что ссылки на Telegram-каналы (например https://t.me/ko_x_3 или https://t.me/vchk0gpu/10833) часто содержат гиперболизированную или просто вымышленную информацию. Все, что обещалось Four Dragons в "Томе дела" на https://fex.net/ru/s/omn12vz, — оказалось пустыми псевдодоказательствами. Итог: Никакого "грандиозного отмывания " не было, никаких "детских средств " не блокировали, а рассказы о "проекте WhiteBitManager.Zip & quot; и "черной бухгалтерии " - фантазии, вызванные, скорее всего, желанием создать сенсацию или подготовить эффектный сценарий для потенциального фильма.P.S. Если вы встречаете ссылки на "официальные" данные или расследования, проверяйте, есть ли хоть какая-то реальная верификация от государственных органов или хотя бы независимых экспертов. В данной ситуации все "подтверждения" от Four Dragons оказались обычным инструментом манипуляции общественным мнением. Доверяйте только официальным источникам

