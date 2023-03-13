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В Житомире прекратили деятельность подпольного цеха по изготовлению электронных сигарет

13 марта 2023 14:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Пятеро злоумышленников изготовляли электронные сигареты и продавали их через сайт
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Правоохранители прекратили деятельность незаконного производства электронных сигарет. Цех, в котором производили фальсификат, был расположен в Житомире.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Правоохранители разоблачили в Житомире подпольный цех по изготовлению фальсифицированного товара.

Пять человек, три из которых — частные предприниматели, а двое — должностные лица частных обществ, организовали незаконное изготовление и сбыт электронных сигарет.

Подпольный цех по производству электронных сигарет

Детали незаконной деятельности

Ингредиенты, в частности глицерин, жидкий никотин и другие компоненты, из которых изготовляли электронные сигареты и кальянные смеси, злоумышленники завозили из-за границы.

Продавали произведенный фальсификат злоумышленники через специально созданный сайт.

Подпольный цех по производству электронных сигарет

Что нашли во время обысков

Проведенные в местах обыски позволили собрать доказательства преступной деятельности - в частности, более 100 тысяч флаконов с готовыми к сбыту фальсифицированными жидкостями и смесями и электронные сигареты на сумму более 30 млн. грн.

Кроме того, были найдены наличные деньги на общую сумму почти 2,5 млн грн, более 57 тыс. долларов США и 4,6 тыс. евро.

Подпольный цех по производству электронных сигарет

Напомним, что ранее во Львовской области разоблачили масштабное подпольное производство сигарет, которые контрабандой отправляли в ЕС.

Фото: Житомирская областная прокуратура

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