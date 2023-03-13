В Житомире прекратили деятельность подпольного цеха по изготовлению электронных сигарет

Пятеро злоумышленников изготовляли электронные сигареты и продавали их через сайт

Правоохранители прекратили деятельность незаконного производства электронных сигарет. Цех, в котором производили фальсификат, был расположен в Житомире.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Подпольный бизнес

Правоохранители разоблачили в Житомире подпольный цех по изготовлению фальсифицированного товара.

Пять человек, три из которых — частные предприниматели, а двое — должностные лица частных обществ, организовали незаконное изготовление и сбыт электронных сигарет.

Детали незаконной деятельности

Ингредиенты, в частности глицерин, жидкий никотин и другие компоненты, из которых изготовляли электронные сигареты и кальянные смеси, злоумышленники завозили из-за границы.

Продавали произведенный фальсификат злоумышленники через специально созданный сайт.

Что нашли во время обысков

Проведенные в местах обыски позволили собрать доказательства преступной деятельности - в частности, более 100 тысяч флаконов с готовыми к сбыту фальсифицированными жидкостями и смесями и электронные сигареты на сумму более 30 млн. грн.

Кроме того, были найдены наличные деньги на общую сумму почти 2,5 млн грн, более 57 тыс. долларов США и 4,6 тыс. евро.

Напомним, что ранее во Львовской области разоблачили масштабное подпольное производство сигарет, которые контрабандой отправляли в ЕС.

Фото: Житомирская областная прокуратура