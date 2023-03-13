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В Украину пытались ввезти 37 млн ​​грн, украденных на оккупированных территориях: детали схемы

13 марта 2023 12:32
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Украденные в оккупации гривны и валюту пытались ввезти в Черновицкую область
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

СБУ пресекла попытку незаконного ввоза в Украину гривен и валюты на общую сумму 37 млн грн. По предварительным данным, эти наличные денежные средства были украдены на оккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Наличные деньги в чемоданах и на теле

Из-за украинской границы в пункте пропуска "Порубное" на территорию Украины пытались незаконно ввести наличные деньги.

Часть средств при этом была спрятана в чемоданы, а другую часть злоумышленники примотали к телу.

Деньги пытались ввести "туристы" рейсовым автобусом на территорию Черновицкой области.

В Украину пытались ввезти украденные в оккупации наличные деньги

Из оккупации через Ближний Восток

Предварительная информация свидетельствует о том, что эти средства — наличные гривны и валюту на общую сумму 37 млн грн – были украдены на оккупированных территориях Украины.

После этого они были вывезены в одну из стран Ближнего Востока. Откуда их пытались ввезти на территорию Украины.

В Украину пытались ввезти украденные в оккупации наличные деньги

Кому должны были передать деньги

Выявленные средства были арестованы.

Рассматривается версия о том, что на эти средства должна финансироваться пророссийская агентура в Украине.

В Украину пытались ввезти украденные в оккупации наличные деньги

Напомним, несколько дней назад сотрудники пограничной службы остановили грузовик, который якобы перевозил подсолнечное масло, но на самом деле содержал контрабанду сигарет. Инцидент произошел на пункте пропуска "Порубное" при попытке грузовика покинуть территорию Украины и ввезти контрабанду в другую страну.

Фото: СБУ

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