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Чиновников Минобороны уличили в хищении миллионов для строительства казарм

3 февраля 2023 16:58
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Чиновников Минобороны разоблачили на хищении миллионов для строительства казарм
Минобороны в пользу предприятия-исполнителя избыточно перечислено более 5,4 млн грн
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Чиновников Министерства обороны Украины разоблачили на хищении 5,4 млн грн на строительстве казарм для военнослужащих. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Подробности

По данным следствия, подполковник не проконтролировал объемы фактически выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту казарм одного из военных городков. В течение 2016-2018 годов он заверил акты приемки выполненных строительных работ с завышенными их объемами.

Вследствие этого Министерством обороны Украины в пользу предприятия-исполнителя излишне перечислено более 5,4 млн грн.

Сейчас старшему офицеру технического надзора за выполнением ремонтных работ на военных объектах управления общевойскового строительства и капитального ремонта военных объектов ГКЭУ ВСУ сообщено о подозрении по факту злоупотребления властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Проводится досудебное расследование.

Напомним, глава франции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что правоохранители в случае с коррупционным скандалом в Минобороны должны действовать благоразумно и аккуратно. Расследование не должно ослабить международные позиции Украины.

Добавим, во время обысков у бывшего замминистра обороны Александра Миронюка в диване обнаружили почти миллион долларов. Экс-чиновник является фигурантом расследования мошенничества на закупках Министерства обороны.

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