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В Закарпатье пограничникам пришлось стрелять, чтобы остановить уклонистов

16 ноября 2023 19:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Закарпатье пограничникам пришлось стрелять, чтобы остановить уклонистов
Пограничники задержали нарушителей. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Закарпатской области на границе со Словакией пограничники задержали двух уклонистов, которых переправлял иностранец. Пограничникам пришлось стрелять в воздух, чтобы нарушители остановились.

Течение погони было зафиксировано скрытой камерой ГПСУ.

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Как сообщили 16 ноября в Госпогранслужбе Украины, военнослужащие Чопского отряда заметили движение подозреваемых в направлении Словакии, их зафиксировали камеры видеонаблюдения. На поиски правонарушителей отправились пограничные наряды отделения "Большой Березный". Нарушителей задержали в нескольких сотнях метров от госграницы.

"Третий мужчина прибег к побегу. Для того, чтобы его остановить, было совершено несколько предупредительных выстрелов вверх. Беглец оказался гражданином Словакии, он был переправщиком через границу задержанных граждан Украины. Был одет в камуфляж образца украинских Сил обороны, чтобы не выделяться в лесистой местности", — сообщили в ГПСУ.

Как работала преступная схема

Клиентов словака искал и помогал организовать переправку местный житель Малого Березного. За такую услугу украинцы платили по 5000 долларов каждый.

Задержанных доставили в пограничное подразделение. Украинцев оштрафуют за попытку незаконного пересечения государственной границы. Иностранца могут привлечь к ответственности за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, а также злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего ГНСУ.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области правоохранители разоблачили очередную схему переправки мужчин за границу для уклонения от военной службы. Так называемая "сваха" находила потенциальных клиентов в Интернете и предлагала им жениться на женщине с детьми.

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