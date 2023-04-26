В Хмельницкой области мужчина продавал личные данные более 300 млн человек из разных стран

Киберполиция на поимке злоумышленника. Фото: Киберполиция

В Хмельницкой области киберполиция разоблачила злоумышленника, продававшего персональные данные граждан Украины и ЕС. Мужчина был администратором закрытых групп и каналов в мессенджере "Telegram". Покупали информацию в основном граждане страны-агрессора.

Об этом информирует Национальная полиция Украины.

Читайте также:

Злоумышленник на Хмельнитчине продавал персональные данные

Отмечается, что мужчина в мессенджере продавал сведения, содержащие персональные данные более 300 миллионов человек из разных стран. Во время проведения санкционированного обыска фигурант препятствовал действиям стражей порядка и нанес телесные повреждения киберполицейскому. Злоумышленник был задержан.

36-летний житель Нетешина был администратором закрытых групп и каналов в мессенджере "Telegram", где осуществлял продажу персональных данных граждан Украины и Европейского союза. В распоряжении злоумышленника были сведения о паспортных данных, номерах налогоплательщиков, свидетельствах о рождении, водительских удостоверениях, данных банковских счетов. Всего базы содержали персональную информацию более 300 миллионов человек, граждан Украины и стран ЕС.

В зависимости от объема данных, фигурант просил за них от 500 до 2000 долларов.

Покупателями были и граждане страны-агрессора. Оплату за продажу баз данных гражданам РФ фигурант получал посредством запрещенных на территории Украины валют.

В доме злоумышленника правоохранители провели обыск. Изъяты мобильные телефоны, три десятка жестких дисков, SIM-карты, компьютерная техника и серверное оборудование, на котором киберполицейские обнаружили базы данных с ограниченным доступом. В настоящее время устанавливается происхождение этих баз.

Компьютерная техника и серверное оборудование в помещении злоумышленника. Фото: Национальная полиция Украины

Компьютерная техника и серверное оборудование в помещении злоумышленника. Фото: Национальная полиция Украины

В рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт), ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины и на основании определения суда правоохранители пришли к фигуранту для проведения обыска.

По факту нападения на киберполицейского следователи Шепетовского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что следователи Первомайщины объявили подозрение мужчине за поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины. Ему грозит 5 лет лишения свободы.