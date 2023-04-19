Мобилизация в Украине: как уклонисты оберегаются от дальнейшего призыва

Мобилизированные мужчины призывного возраста. Фото: google.com

Количество уголовных дел за уклонение от мобилизации в Украине растет с каждым месяцем войны. Но большинство осужденных получают условное наказание, которое предохраняет их от дальнейшего призыва.

Об этом информирует dw.com.

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Уклонение от мобилизации

Несмотря на периодические скандалы, разгорающиеся из-за раздачи повесток к военкоматам на блокпостах, в общественных местах или прямо посреди улицы, военное командование Украины обычно избегает комментариев о мобилизационных планах и ходе их выполнения. Однако темпы мобилизации в армию с начала года, вероятно, ускорились.

Отмечается, что за первые три месяца 2023 года правоохранители зарегистрировали 1455 новых уголовных производств по статье 336 Уголовного кодекса Украины — "Уклонение от призыва по мобилизации". Это 60 процентов количества подобных дел открытых за весь прошлый год. Эту статью начали применять только в феврале — когда в первый же день полномасштабного вторжения РФ президент Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию в армию.

До этого правоохранители возбуждали дела за уклонение от призыва на срочную службу (статья 335 Уголовного кодекса) и уклонение от военного учета (статья 337 Уголовного кодекса). Всего за 2021 год по этим статьям было открыто соответственно 733 и 178 новых производств.

В последнюю неделю февраля 2022 года правоохранители возбудили первые два дела за уклонение от мобилизации, в марте — еще 328. Однако 46 из них в тот же месяц закрыли. В общей сложности до суда доходит только каждое пятое уголовное дело об уклонении от мобилизации: в 2022 году таких было 446, за три месяца 2023 — 282.

Уклонение от наказания

В Едином госреестре судебных решений удалось разыскать 516 приговоров, вынесенных украинскими судами по этой статье. Абсолютное большинство из них обвинительны, однако не заканчиваются реальным наказанием.

Отмечается, что Уголовный кодекс предусматривает уклонение от мобилизации лишения свободы на срок от трех до пяти лет, но большинство уклоняющихся идут на соглашение со следствием. Они признают вину, раскаиваются в преступлении и освобождаются от наказания с испытательным сроком — чаще всего сроком на один год. В течение этого срока осужденным обычно приписывается периодически отмечаться в полиции и сообщать об изменении места жительства или работы.

Однако по делу комплектовщика кабелей из Житомирской области, который еще в 1994 году получил на военной кафедре звание старшего лейтенанта запаса. В сентябре 2022 года он не явился за повесткой в пункт сбора призывников в Новограде-Волынском, попал под расследование и в январе 2023 года пытался заключить с прокурором соглашение о признании виновности в уклонении от мобилизации.

Выступая в суде, заявил, что считает себя непригодным для военной службы по состоянию здоровья, морально-деловым качествам и уровню профессиональной военной подготовки, "испытывает собственную некомпетентность в военном деле, что исключает его участие в боевых действиях как офицера".

Судья Новоград-Волынского горрайонного суда Андрей Помогаев оценил это как проявление раскаяния и отказался удостоверять соглашение. Через месяц приговорил мужчину к трехлетнему заключению.

Напомним, что недавно мы писали, что студенческий билет в Украине дает право на отсрочку от мобилизации. Этим законом активно пользуются военнообязанные мужчины. Однако им могут запретить поступать в колледжи и вузы в период военного положения.