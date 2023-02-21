У Иран произошло землетрясение - детали

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока нет

На юге Ирана произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,3 балла.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как отмечается, эпицентр находился на глубине 10 километров и в 112 километрах к северо-западу от города Бендер-Аббас.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока нет.

Напомним, в Турции 20 февраля произошло два мощных землетрясения. В 20:04 по местному времени в районе Дефне, в провинции Хатай, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла. В 20:07 произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8 балла, эпицентр которого размещался в районе Самандаг города Хатай.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,8. Он стал самым мощным в Турции за последние более 80 лет.

Также мы писали, что число погибших из-за землетрясений в Турции составляет 40 672 человека, тогда как соседняя Сирия сообщила о более чем 5 800 погибших.