На Житомирщині засудили подружжя, яке жорстоко вбило свою дочку
На Житомирщині стався жахливий злочин, який призвів до того, що чоловік та жінка були визнані винними у вбивстві малолітньої дівчинки та залишенні її в небезпеці. Ювенальний прокурор надав у суді докази, що 50-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, жорстоко вбив свою дочку у серпні 2018 року.
Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.
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Вбивство дитини
Чоловік і жінка, які перебувають у цивільному шлюбі, виховували трьох дітей. Увечері наступного дня чоловік був роздратований плачем своєї 5-річної доньки, яка була дитиною з особливими потребами. Він ударив її кулаком по голові і загнав під ліжко.
Його дружина знайшла дитину за кілька годин, що лежить під ліжком, ховаючись від батька. Вона побачила на голові дитини сліди удару, але не викликала екстреної медичної допомоги, а поклала її спати.
Наступного ранку дівчинка подавала слабкі ознаки життя, але її батько вирішив, що вже пізно її рятувати. Щоб приховати свій злочин, він спалив тіло дочки у печі та викинув залишки у річку.
Обвинувачені приховували своє вбивство дев'ять місяців, продовжуючи отримувати державні виплати за вбиту дочку та переконуючи працівників соціальних служб, що все гаразд. У результаті чоловіка було засуджено до 15 років позбавлення волі, а жінку — до 7 років.
Нагадаємо, що в Бельгії за допомогою евтаназії завершила свій земний шлях відома злочинниця Женев'єва Лермітта. 15 років тому вона зарізала всіх п'ятьох своїх дітей.