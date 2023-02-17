"Глухівський кар'єр кварцитів" поставляє до рф компоненти для виробництва ракет

Незаконні постачання здійснювало підприємство Олега Дерипаски

Державно бюро розслідувань встановило, що ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів" постачає до росії компоненти для виготовлення ракет. Вони використовувалися для масованих обстрілів України.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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16 лютого Вищий антикорупційний суд України націоналізував серед інших підприємств олігарха рф Дерипаски ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів" і ТОВ "Миколаївський глиноземний завод".

У квітні минулого року ДБР заблокувало канал постачання компонентів, які могли використовувати для виготовлення російських ракет. Незаконні постачання здійснювало підприємство Олега Дерипаски.

Працівники ДБР встановили, що ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів" здійснював незаконний видобуток мінералів у Баницькому родовищі Сумської області. Продукцію поставляли до рф. Окупанти могли використовувати кремній для ракетобудування.

Нагадаємо, під час стабілізаційних заходів на території Харківської області слідчі ДБР виявили документи 138-ї мотострілецької бригади російської армії. За цими документами вдалося ідентифікувати артилеристів, які обстрілювали Харків.

Раніше ми писали, що Державне бюро розслідувань разом зі Службою безпеки України проводить обшуки по всій вертикалі митниці. Зазначається, що правоохоронні органи викрили тіньові мільярдні схеми.