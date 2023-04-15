Переворот у Судані: працівники української авіакомпанії могли опинитися у заручниках
В африканській країні Судан триває спроба військового перевороту. У місцевому аеропорту влаштували стрілянину, також з'явилася інформація, що невідомі захопили заручників, серед яких українські літаки з екіпажами.
Про це в Instagram повідомила стюардеса української авіакомпанії SkyUp Аліна Посохова.
Подробиці
Вона зазначила, що більше повідомити наразі не може, щоб не нашкодити.
"Судан. Спроба перевороту. Обстріли в аеропорту. Заручники. Наші екіпажі і борти. Молимось", — написала українка.
Вона також додала, що заручники перебувають "у шоці і відчаї", але не уточнила, чи вона сама належить до їх числа.
Нагадаємо, у Судані відбувається спроба військового перевороту. У низці міст Судану в суботу, 15 квітня, спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.