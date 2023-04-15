Переворот у Судані: працівники української авіакомпанії могли опинитися у заручниках

Літак авіакомпанії SkyUp на стоянці в аеропорту "Бориспіль", Київ. Фото: Vasily Kudinov/Wikimedia Commons

В африканській країні Судан триває спроба військового перевороту. У місцевому аеропорту влаштували стрілянину, також з'явилася інформація, що невідомі захопили заручників, серед яких українські літаки з екіпажами.

Про це в Instagram повідомила стюардеса української авіакомпанії SkyUp Аліна Посохова.

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Вона зазначила, що більше повідомити наразі не може, щоб не нашкодити.

"Судан. Спроба перевороту. Обстріли в аеропорту. Заручники. Наші екіпажі і борти. Молимось", — написала українка.

Вона також додала, що заручники перебувають "у шоці і відчаї", але не уточнила, чи вона сама належить до їх числа.

Допис Аліни Посохової про захоплення заручників у Судані. Фото: instagram.com/_free_da_

Повідомлення стюардеси SkyUp про захоплення заручників у Судані. Фото: instagram.com/_free_da_

Нагадаємо, у Судані відбувається спроба військового перевороту. У низці міст Судану в суботу, 15 квітня, спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.