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Коломойський подав до суду на Зеленського

7 грудня 2023 12:15
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Коломойський подав до суду на Зеленського
Бізнесмен Ігор Коломойський в залі суду. Фото: УНІАН
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Бізнесмен Ігор Коломойський подав до суду на Президента України Володимира Зеленського, щоб визнати протиправним і скасувати указ про позбавлення його громадянства. Наразі суд не підтримує бізнесмена, бо він звернувся через півтора року після відповідного указу.

Про це йдеться в ухвалі Верховного Суду за 1 грудня. 

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