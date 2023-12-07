Коломойський подав до суду на Зеленського
7 грудня 2023 12:15
Бізнесмен Ігор Коломойський в залі суду. Фото: УНІАН
Бізнесмен Ігор Коломойський подав до суду на Президента України Володимира Зеленського, щоб визнати протиправним і скасувати указ про позбавлення його громадянства. Наразі суд не підтримує бізнесмена, бо він звернувся через півтора року після відповідного указу.
Про це йдеться в ухвалі Верховного Суду за 1 грудня.
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