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Гордон подав до суду на Поворознюка: що трапилось

22 вересня 2023 11:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Гордон подав до суду на Поворознюка: що трапилось
Український журналіст Дмитро Гордон. Фото: gordonua.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Журналіст Дмитро Гордон подав до суду на власника ФК "Інгулець" Олександра Поворознюка. Медійник стверджує, він назвав його "агентом ФСБ" і розповідає, що в тещі журналіста є квартира в Москві. 

Про це повідомляє видання журналіста gordonua.com. 

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Позов Гордона на Поворознюка: усі деталі

У середу, 20 вересня, журналіст Дмитро Гордон подав позов про захист честі, гідності й ділової репутації і спростування недостовірної інформації проти власника ФК "Інгулець" Олександра Поворознюка. 

Адвокат Гордона розповів, що під час інтерв'ю Politeka Online, оприлюдненому 10 грудня 2022 року, Поворознюк назвав Гордона "агентом ФСБ" і стверджував, що в тещі журналіста Інни Бацман є квартира в Москві. На той час відео зібрало 206 000 переглядів. Ефір уже видалили, але відео є в розпорядженні захисників журналіста. 

У своєму позові до Печерського районного суду Києва Гордон вимагає спростувати цю заяву. 

"Я кілька разів говорив: "Друзі, у мене немає не те що в Москві, у Росії взагалі ні нерухомості, ні бізнесу. Нічого! Нема й не було. Ні на кого з моїх родичів нічого не записано". Зрештою я кажу росіянам, керівництву Росії: "Якщо є щось, то заберіть!" Скажіть: "От, ми забрали!" То всі ж мовчать. І ця жирна, тупа, тупоголова жаба, на прізвище Поворознюк повторює наративи російської пропаганди", — заявив Дмитро Гордон. 

Нагадаємо, 3 вересня відомий інтерв'юер Дмитро Гордон на Хрещатику послав на**й чоловіка у військовій формі. Сталося це під час того, як активісти організували виставку "українських прокремлівських пропагандистів", де було виставлено картонні фігури різних громадських діячів.  

Згодом військовий патруль перевірив українських захисників, які організували на Хрещатику акцію, до скандалу з якими потрапив Дмитро Гордон. Як виявилося, усі учасники виявилися військовими, які мають право одягати та носити форму.

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