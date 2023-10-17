В Австрії танк Leopard 2 упав у провалля: є жертви

Танк Leopard 2. Фото: Reuters

В Австрії у понеділок, 16 жовтня, біля армійського полігону Алленштайгу перекинувся танк Leopard 2. Внаслідок падіння військової техніки у провалля один член екіпажу загинув, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє місцеве видання ORF.AT.

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Згідно зі словами представника збройних сил країни Майкла Бауера, у танку перебували чотири особи. Внаслідок цієї аварії загинув 24-річний сержант із округу Рід-ім-Іннкрайс. Троє інших солдатів, 23-річний сержант та двоє військовослужбовців 19 та 20 років, отримали легкі поранення та були доставлені на машині швидкої допомоги до лікарні у Хорні.

В австрійській армії повідомили, що рятувальна операція була негайно приведена в дію, внаслідок чого було задіяно кілька машин швидкої допомоги та як мінімум один гелікоптер.

Поки достеменно невідомо, як сталася аварія. За попередніми даними, танк випадково виїхав за межі полігону.

Швидка допомога на місці падіння. Фото: ORF.AT

Місце падіння танка Leopard 2. Фото: ORF.AT

Раніше ми повідомляли, що в Австрії, де нещодавно прокотилася низка інцидентів, трапилося чергове нещастя. На цей раз у гірському масиві Дахштайн розбився насмерть турист.

Нагадуємо, що на віденській автомагістралі розбився мікроавтобус з українцями, внаслідок чого четверо людей загинуло.