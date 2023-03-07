Сума шкоди, завданої державі підозрюваним, становить майже 150 тисяч гривень

У Харківській області прокурори викрили чоловіка, який незаконно вирубував дерева. 51-річному чоловіку повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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"За даними слідства, у січні 2023 року підозрюваний приїхав до лісосмуги поблизу с. Малахове Куп’янського району. Не маючи спеціального дозволу, за допомогою бензопили чоловік вирубав дерева. Того ж дня чорного лісоруба викрили правоохоронці", — йдеться у повідомленні.

Сума шкоди, завданої державі підозрюваним, становить майже 150 тисяч гривень.

Санкція статті за фактом незаконної порубки дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Нагадаємо, виконувачу обов’язків директора Державного навчально-виробничого закладу авіаційного профілю "Запорізький центр льотної підготовки імені Маршала авіації О.І. Покришкіна" повідомили про підозру. Його звинувачують у розтраті майна в особливо великих розмірах.

Також ми писали, що працівники поліції викрили ще одну корупційну схему, до якої причетні посадові та службові особи державних органів. Правоохоронці встановили, що посадовець КМДА продавав торгові місця на ринках столиці.