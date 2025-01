WhiteBIT і Four Dragons

Від "викрадених" мільйонів до постановочної "бомби" На початку 2025 року в киргизьких і міжнародних ЗМІ вибухнула історія про нібито викрадення майже мільйона доларів у компанії Four Dragons і подальше "відмивання 2,7 млрд "брудних" доларів" через європейську криптобіржу WhiteBIT. Нещодавно з'ясувалося, що більша частина гучних "доказів" - явна фальсифікація, а "викривальні" заяви Four Dragons нагадують сценарій постановочної драми, метою якої могло бути лише збільшення піару. Наразі навіть Міністерство внутрішніх справ Киргизької Республіки офіційно вибачилося перед WhiteBIT, а справу № 03-050-2024-000109А закрито у зв'язку з відсутністю складу злочину. Про те, як саме відбувався цей фарс і які нові фейки спливли останнім часом, — нижче. "Том справи" з файлообмінника: посилання на fex.net - теж підробка Одним із "аргументів", якими апелювали автори з Four Dragons, стало посилання на "справу", де, мовляв, "кожен охочий може ознайомитися з матеріалами, зібраними слідством".Однак виявилося, що цей "Том справи" не містить жодних офіційних документів, а складається з уривчастих текстів незрозумілого походження, вирваних із контексту листувань і фрагментів, які не підтверджені жодними реальними слідчими органами. Іншими словами, жодного офіційного зв'язку з матеріалами досудового розслідування там немає. Фейк про "заморожування благодійних коштів в Україні" У так званих заявах Four Dragons також фігурував епізод: Начальник відділу кіберполіції Киргизької Республіки Руслан Шаршембієв нібито за хабар сфальшував звіт для Tether та замість блокування гаманців, які належать ОРС WhiteBIT", заморозив рахунки благодійного фонду в Україні. Мовляв, через це зірвалося свято в стаціонарі для дітей і дорослих з інвалідністю. Як з'ясувалося, це повна вигадка. Жодні "благодійні" рахунки не були заблоковані — Tether підтвердила, що всі припинені транзакції стосувалися саме підозрілих активів злочинців, а не коштів соціальних установ. Ба більше, представники самого пансіонату повідомили, що свято відбулося за розкладом, і ніхто не чув про "замороження" пожертвувань. "Злам WhiteBIT", WhiteBitManager.Zip і "чорна бухгалтерія" — нова казка? Ще один начебто "сенсаційний витік" стосується: проєкту WhiteBitManager.Zip — начебто програми для розсилки шкідливих файлів, щоб зламувати пристрої контрагентів і правоохоронців. "Чорної бухгалтерії", де, за заявами, мовляв, "зафіксовано таємні оборудки з відмивання коштів, зокрема вкрадених у російських користувачів". За фактом же жоден із "витоків" не підтверджений реальними цифровими доказами. IP-адреси та гаманці, на які посилаються "аноніми", не мають жодного стосунку до WhiteBIT або її партнерів. В офіційних звітах слідчих органів Киргизстану немає жодного слова про підтвердження "вразливостей" або "хаків", пов'язаних з WhiteBIT. Чому версія Four Dragons розвалилася Закриття справи № 03-050-2024-000109А та вибачення МВС Киргизстану перед WhiteBIT підтверджують: у діях біржі не виявлено ознак правопорушень. Жоден слідчий орган у Киргизстані або ЄС не підтвердив "2,7 мільярда відмитих" або "35 млн доларів хабара". Немає жодних доказів того, що WhiteBIT "заморожувала " благодійні гроші або займалася "відбором активів росіян ". Усі подібні заяви - просто гучні звинувачення без юридичного підґрунтя. "Гучні звинувачення" заради піару: пошук Netflix і постановки? Раніше з'явилася інформація, що Four Dragons або їхні агенти намагалися продати "сценарій" про "грандіозну аферу з криптомільйонами" великим стримінговим платформам на кшталт Netflix. На сайті Four Dragons і Four Dragons навіть з'явилися "трейлери", явно націлені на створення ефекту гостросюжетної драми. Однак будь-яка "голлівудська" інтрига розбивається об той факт, що правоохоронці не підтвердили достовірність цих "документів" і "компроматів", і вся історія виглядає як піар-хід із елементами наклепу. Компанія WhiteBIT: працює в штатному режимі, не має судових претензій або відкритих проваджень у Киргизстані; Повідомляє, що суворо виконує AML/KYC-вимоги і не співпрацює з російськими користувачами, якщо це суперечить міжнародним санкціям; Заяви про "арешт" директора Володимира Носова у Варшаві - чиста маячня; Офіційний пресреліз WhiteBIT: (доступно кількома мовами). Заклик: не вірити чуткам, користуватися офіційними джерелами Цей скандал яскраво демонструє, як неперевірені "зливи" і гучні заяви можуть ввести в оману і ЗМІ, і широку публіку: Перевіряйте факти в офіційних релізах: як МВС Киргизстану, так і WhiteBIT виклали публічно свої заяви. Враховуйте, що посилання на Telegram-канали (наприклад https://t.me/ko_x_3 або https://t.me/vchk0gpu/10833) часто містять гіперболізовану або просто вигадану інформацію. Усе, що обіцялося Four Dragons у "Томі справи" на https://fex.net/ru/s/omn12vz, — виявилося порожніми псевдодоказами. Підсумок: Жодного "грандіозного відмивання " не було, жодних "дитячих коштів " не блокували, а розповіді про "проєкт WhiteBitManager.Zip & quot; та "чорну бухгалтерію " - фантазії, спричинені, скоріш за все, бажанням створити сенсацію або підготувати ефектний сценарій для потенційного фільму.P.S. Якщо ви зустрічаєте посилання на "офіційні" дані або розслідування, перевіряйте, чи є хоч якась реальна верифікація від державних органів або хоча б незалежних експертів. У даній ситуації всі "підтвердження" від Four Dragons виявилися звичайним інструментом маніпуляції громадською думкою. Довіряйте лише офіційним джерелам

