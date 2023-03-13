У Житомирі припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення електронних цигарок

П’ятеро зловмисників виготовляли електронні цигарки і продавали їх через сайт

Правоохоронці припинили діяльність незаконного виробництва електронних цигарок. Цех, в якому виготовляли фальсифікат, був розташований у Житомирі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Підпільний бізнес

Правоохоронці викрили у Житомирі підпільний цех з виготовлення фальсифікованого товару.

П’ятеро осіб, три з яких — приватні підприємці, а двоє — посадовці приватних товариств, організували незаконне виготовлення та збут електронних цигарок.

Деталі незаконної діяльності

Інгредієнти, зокрема, гліцерин, рідкий нікотин та інші компоненти, з яких виготовляли електронні цигарки та кальянні суміші, зловмисники завозили з-за кордону.

Продавали виготовлений фальсифікат зловмисники через спеціально створений сайт.

Що знайшли під час обшуків

Проведені у місцях обшуки дозволили зібрати докази злочинної діяльності — зокрема, понад 100 тисяч флаконів з готовими до збуту фальсифікованими рідинами та сумішами та електронні цигарки на суму понад 30 млн грн.

Крім того, була знайдена готівка на загальну суму майже 2,5 млн грн, понад 57 тис доларів США та 4,6 тис євро.

Нагадаємо, що раніше на Львівщині викрили масштабне підпільне виробництво цигарок, які контрабандою відправляли до ЄС.

Фото: Житомирська обласна прокуратура