​​​​​​​До України намагалися ввезти 37 млн грн, вкрадених на окупованих територіях: деталі схеми

Викрадені в окупації гривні і валюту намагалися ввезти до Чернівецької області

СБУ зупинила спробу незаконного ввезення до України гривень і валюти на загальну суму 37 млн грн. За попередніми даними, ці готівкові кошти були вкрадені на окупованих територіях.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Готівка в валізах і на тілі

Через український кордон у пункту пропуску "Порубне" на територію України намагалися незаконно ввезти готівку.

Частина коштів при цьому була захована у валізи, а іншу частину зловмисники примотали до тіла.

Гроші намагалися ввести "туристи" рейсовим автобусом на територію Чернівецької області.

З окупації через Близький Схід

Попередня інформація свідчить про те, що ці кошти — готівкові гривні та валюту на загальну суму 37 млн грн — були вкрадені на окупованих територіях України.

Після цього вони були вивезені у одну із країн Близького Сходу. Звідки їх і намагалися ввезти на територію України.

Кому мали передати гроші

Виявлені кошти були заарештовані.

Розглядається версія про те, що на ці кошти мала б фінансуватися проросійська агентура в Україні.

Нагадаємо, кілька днів тому співробітники прикордонної служби зупинили вантажівку, яка нібито перевозила соняшникову олію, але насправді містила контрабанду цигарок. Інцидент стався на пункті пропуску "Порубне" під час спроби вантажівки залишити територію України та ввезти контрабанду до іншої країни.

Фото: СБУ