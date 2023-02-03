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Посадовців Міноборони викрили на розкраданні мільйонів для будівництва казарм

3 лютого 2023 16:58
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Посадовців Міноборони викрили на розкраданні мільйонів для будівництва казарм
Міноборони на користь підприємства-виконавця надлишково перераховано понад 5,4 млн грн
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Посадовців Міністерства оборони України викрили на розкраданні 5,4 млн грн на будівництві казарм для військовослужбовців. Нині проводиться досудове розслідування.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Деталі

За даними слідства, підполковник не проконтролював обсяги фактично виконаних будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту казарм одного з військових містечок. Упродовж 2016-2018 років він завірив акти приймання виконаних будівельних робіт із завищеними їх обсягами.

Внаслідок цього Міністерством оборони України на користь підприємства-виконавця надлишково перераховано понад 5,4 млн грн.

Наразі старшому офіцеру технічного нагляду за виконанням ремонтних робіт на військових об’єктах управління загальновійськового будівництва та капітального ремонту військових об'єктів ГКЕУ ЗСУ повідомлено про підозру за фактом зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, голова франції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що правоохоронці у випадку із корупційним скандалом у Міноборони мають діяти розважливо і акуратно. Розслідування не повинні послабити міжнародні позиції України.

Додамо, під час обшуків у колишнього заступника міністра оборони Олександра Миронюка у дивані виявили майже мільйон доларів. Ексчиновник є фігурантом розслідування про шахрайство на закупівлях Міністерства оборони.

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