На Закарпатті прикордонникам довелося стріляти, щоб зупинити ухилянтів

Прикордонники затримали порушників. Фото: скриншот

В Закарпатській області на кордоні зі Словаччиною прикордонники затримали двох ухилянтів, яких переправляв іноземець. Прикордонникам довелося стріляти у повітря, щоб порушники зупинилися.

Перебіг погоні було зафіксовано прихованою камерою ДПСУ.

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Як повідомили 16 листопада у Держприкордонслужбі України, військовослужбовці Чопського загону помітили рух підозрілих осіб у напрямку Словаччини, їх зафіксували камери відеоспостереження. На пошуки правопорушників вирушили прикордонні наряди відділу "Великий Березний". Порушників затримали за кількасот метрів від держкордону.

"Третій чоловік вдався до втечі. Для того, щоб його зупинити, було здійснено декілька попереджувальних пострілів вгору. Втікач виявився громадянином Словаччини, він був переправником через кордон затриманих громадян України. Був одягнений у камуфляж взірця українських Сил оборони, щоб не виділятися у лісистій місцевості", — повідомили у ДПСУ.

Як працювала злочинна схема

Клієнтів словаку шукав та допомагав організувати переправлення місцевий житель Малого Березного. За таку послугу українці платили по 5 тисяч доларів кожен.

Затриманих доставили у прикордонний підрозділ. Українців оштрафують за спробу незаконного перетину державного кордону. Іноземця можуть притягнути до відповідальності за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а також злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця ДПСУ.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області правоохоронці викрили чергову схему переправлення чоловіків за кордон для ухилення від військової служби. Так звана "сваха" знаходила потенційних клієнтів в Інтернеті та пропонувала їм одружитися з жінкою з дітьми.