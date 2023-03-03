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Кіберполіція викрила шахраїв, які оформлювали кредити на полонених та безвісти зниклих військових ЗСУ

3 березня 2023 11:34
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Злодії викрадали мобільні номери, перевипускаючи SIM-картки
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Поліція припинила діяльність злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на викраданні грошей з банківських карток полонених військовослужбовців. Загальні збитки склали понад 2 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

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Злочинна схема

Слідство встановило, що троє зловмисників отримували інформацію про мобільні номери тих військовослужбовців, які потрапили в полон, або з якими втратили зв’язок рідні та близькі.

Далі здійснювався перевипуск SIM-карток на ці номери, також бандити з’ясовували, чи є ці номери прив’язаними до якихось банківських рахунків.

Після цього шахраї отримували доступ до онлайн-банкінгу і викрадали залишок коштів на рахунках, а також випускали кредитні картки і забирали собі усі суми позики.

Загальні збитки

Відомо, що банда кібершахраїв отримала доступ до мобільних номерів понад 20 військовослужбовців.

Загальна сума збитків, завданих українським військовим, склала понад 2 млн грн.

Обшуки і підозра

Під час обшуків у місцях проживання членів банди правоохоронці виявили докази протизаконної діяльності — зокрема, банківські картки, SIM-карти, мобільні телефони.

Також у бандитів були знайдені гранати.

Організатора злочинної схеми було затримано. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, що у листопаді кіберполіція викрила та затримала шахраїв, які привласнили близько 400 тис. гривень коштів клієнтів державної фінустанови "ПриватБанк". Вони "працювали" на сайтах оголошень.

Фото: Нацполіція

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