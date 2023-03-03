Кіберполіція викрила шахраїв, які оформлювали кредити на полонених та безвісти зниклих військових ЗСУ
Поліція припинила діяльність злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на викраданні грошей з банківських карток полонених військовослужбовців. Загальні збитки склали понад 2 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
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Злочинна схема
Слідство встановило, що троє зловмисників отримували інформацію про мобільні номери тих військовослужбовців, які потрапили в полон, або з якими втратили зв’язок рідні та близькі.
Далі здійснювався перевипуск SIM-карток на ці номери, також бандити з’ясовували, чи є ці номери прив’язаними до якихось банківських рахунків.
Після цього шахраї отримували доступ до онлайн-банкінгу і викрадали залишок коштів на рахунках, а також випускали кредитні картки і забирали собі усі суми позики.
Загальні збитки
Відомо, що банда кібершахраїв отримала доступ до мобільних номерів понад 20 військовослужбовців.
Загальна сума збитків, завданих українським військовим, склала понад 2 млн грн.
Обшуки і підозра
Під час обшуків у місцях проживання членів банди правоохоронці виявили докази протизаконної діяльності — зокрема, банківські картки, SIM-карти, мобільні телефони.
Також у бандитів були знайдені гранати.
Організатора злочинної схеми було затримано. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що у листопаді кіберполіція викрила та затримала шахраїв, які привласнили близько 400 тис. гривень коштів клієнтів державної фінустанови "ПриватБанк". Вони "працювали" на сайтах оголошень.
Фото: Нацполіція