В Іран стався землетрус - деталі

Іран сколихнув потужний землетрус: що відомо
На півдні Ірану стався потужний землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 5,3 бала.
Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.
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Як зазначається, епіцентр перебував на глибині 10 кілометрів і за 112 кілометрів на північний захід від міста Бендер-Аббас.
Повідомлень про постраждалих і руйнування наразі немає.
Нагадаємо, у Туреччині 20 лютого сталися два потужні землетруси. О 20:04 за місцевим часом у районі Дефне, у провінції Хатай, стався потужний землетрус магнітудою 6,4 бала. О 20:07 стався ще один землетрус магнітудою 5,8 бала, епіцентр якого розташовувався в районі Самандаг міста Хатай.
Зазначимо, що 6 лютого у Туреччині стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років.
Також ми писали, що кількість загиблих через землетруси у Туреччині становить 40 672 особи, тоді як сусідня Сирія повідомила про понад 5 800 загиблих.