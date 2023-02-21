В Іран стався землетрус - деталі

Повідомлень про постраждалих і руйнування наразі немає

На півдні Ірану стався потужний землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 5,3 бала.

Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Як зазначається, епіцентр перебував на глибині 10 кілометрів і за 112 кілометрів на північний захід від міста Бендер-Аббас.

Повідомлень про постраждалих і руйнування наразі немає.

Нагадаємо, у Туреччині 20 лютого сталися два потужні землетруси. О 20:04 за місцевим часом у районі Дефне, у провінції Хатай, стався потужний землетрус магнітудою 6,4 бала. О 20:07 стався ще один землетрус магнітудою 5,8 бала, епіцентр якого розташовувався в районі Самандаг міста Хатай.

Зазначимо, що 6 лютого у Туреччині стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років.

Також ми писали, що кількість загиблих через землетруси у Туреччині становить 40 672 особи, тоді як сусідня Сирія повідомила про понад 5 800 загиблих.